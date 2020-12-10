В мире COVID-19 заразились свыше 68,8 миллиона, умерли более 1,5 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 670 тысяч 496. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 68 миллионов 848 тысяч 383 человека. Больше всего зараженных в США (15 миллионов 384 тысячи 264), Индии (9 миллионов 735 тысяч 850), Бразилии (6 миллионов 728 тысяч 452), России (2 миллиона 518 тысяч 551), Франции (2 миллиона 377 тысяч 913), Великобритании (1 миллион 771 тысяча 545), Италии (1 миллион 770 тысяч 149), Испании (1 миллион 712 тысяч 101), Аргентине (1 миллион 475 тысяч 222) и Колумбии (1 миллион 392 тысячи 133).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 44,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 481 тысячу 795.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 568 тысяч 734. За сутки показатель вырос на 12 тысяч 836 человек. В том числе в США скончались 289 тысяч 357 человек, Бразилии — 178 тысяч 995, Индии — 141 тысяча 360, Мексике — 111 тысяч 655 и Великобритании — 62 тысячи 663.

В Кыргызстане зарегистрировали 76 тысяч 391 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 182 тысячи 657, Узбекистане — 74 тысячи 352, Таджикистане — 12 тысяч 551.