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Общество

Двое приближенных Кадырбека Досонова отреклись от членства в ОПГ

В Кыргызстане два человека отреклись от участия в членстве ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Уточняется, что ведомство установило ранее судимых активных членов ОПГ Кадырбека Досонова по прозвищу Дженго — 52-летнего З.Ж. и 37-летнего М.З.

«В рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП по факту создания организованной группы для совершения преступлений, с этими лицами были проведены профилактические мероприятия. Мужчины публично отреклись от участия в противоправной деятельности ОПГ и обязались впредь строго соблюдать законодательство страны», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176162/
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