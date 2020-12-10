Двое приближенных Кадырбека Досонова отреклись от членства в ОПГ

В Кыргызстане два человека отреклись от участия в членстве ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Уточняется, что ведомство установило ранее судимых активных членов ОПГ Кадырбека Досонова по прозвищу Дженго — 52-летнего З.Ж. и 37-летнего М.З.

«В рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП по факту создания организованной группы для совершения преступлений, с этими лицами были проведены профилактические мероприятия. Мужчины публично отреклись от участия в противоправной деятельности ОПГ и обязались впредь строго соблюдать законодательство страны», — сообщили в ГКНБ.