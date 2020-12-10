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Общество

ВОЗ назвала главные причины смертности в мире за последние 20 лет

Главной причиной смерти в мире по-прежнему остаются болезни сердца. Причем от них умирает все больше людей. В 2019 году в результате сердечно-сосудистых заболеваний скончалось на 2 миллиона человек больше, чем в 2000 году. Об этом сообщают «Новости ООН» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания — причина 16 процентов всех смертей в мире. При этом в Европейском регионе ВОЗ число смертельных случаев в результате болезней сердца за последние 20 лет сократилось на 15 процентов.

В первую десятку главных «убийц» на планете вошли семь неинфекционных заболеваний. В частности, в этом списке впервые оказались болезнь Альцгеймера и диабет. Смертность от последнего выросла за 20 лет на 70 процентов.

10 главных причин смерти в мире:

  • ишемическая болезнь сердца;
  • инсульт;
  • хроническая обструктивная болезнь легких;
  • инфекции нижних дыхательных путей;
  • неонатальные расстройства и нарушения;
  • рак легких, трахеи, бронхов;
  • болезнь Альцгеймера, другие виды деменции;
  • диарея;
  • диабет;
  • болезни почек.

Среди инфекционных заболеваний первое место занимают инфекции нижних дыхательных путей, в первую очередь — пневмония. Правда, как отмечают в ВОЗ, смертность от этих болезней снизилась.

В первую десятку причин смерти больше не входит ВИЧ/СПИД, на глобальном уровне этот синдром теперь занимает 19-ю строчку. Однако в Африке он на четвертом месте.

В ВОЗ отмечают, что продолжительность жизни за последние 20 лет увеличилась на шесть лет. Сейчас люди в среднем живут 73 года. При этом во всем мире растет число людей с инвалидностью, в частности, связанной все с теми же заболеваниями — ишемической болезнью сердца, инсультом, диабетом, раком легких и хронической обструктивной болезнью легких.

В ВОЗ отмечают, что помимо различных заболеваний, причиной смерти и инвалидности часто становятся несчастные случаи. Например, увеличилось число дорожно-транспортных происшествий. Причем 75 процентов тех, кто получает травмы в результате ДТП, — мужчины.

В ВОЗ также сообщают, что в Северной и Южной Америке за последние 20 лет втрое увеличилось число случаев смерти в результате употребления наркотиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176150/
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