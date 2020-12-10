В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 527 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 527 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 140 человек, Оше — 16, Чуйской области — 104, Ошской — 36, Таласской — 21, Нарынской — 11, Иссык-Кульской — 41, Джалал-Абадской — 86, Баткенской — 72.

За весь период выздоровели 68 тысяч 894 человека.