В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировали три смерти от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, по одному летальному случаю зарегистрировали в Бишкеке, Ошской и Таласской областях.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 306 человек.