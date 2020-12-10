В Кыргызстане за сутки выявили еще 379 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 120 случаев, Оше — 8, Чуйской области — 98, Ошской — 11, Таласской — 10, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 81, Джалал-Абадской — 29, Баткенской — 15.

С марта в республике зарегистрировали 75 тысяч 391 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.