В Кыргызстане за сутки выявили еще 379 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.
По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 120 случаев, Оше — 8, Чуйской области — 98, Ошской — 11, Таласской — 10, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 81, Джалал-Абадской — 29, Баткенской — 15.
С марта в республике зарегистрировали 75 тысяч 391 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.
Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.