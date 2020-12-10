10:09
USD 84.80
EUR 102.92
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Конституционная реформа

Возле входа в Жогорку Кенеш организовали «коридор позора» для депутатов

Возле входа в Жогорку Кенеш снова проходит акция протеста. На нее вышли 11 человек.

Они организовали так называемый живой «коридор позора» для депутатов парламента. Когда народные избранники заходят в здание, протестующие кричат: «Уят!» (Позор!).

Митингующие выступают против проведения референдума и по-прежнему считают, что депутаты нынешнего созыва не вправе принимать конституционный законопроект «О референдуме».

Отметим, что вчера возле «Белого дома» проходил митинг против референдума и конституционной реформы.

Ранее нардепы в первом чтении приняли законопроект «О референдуме». В момент голосования регистрацию прошли 63 депутата. Четверо нардепов — Омурбек Текебаев, Наталья Никитенко, Евгения Строкова и Дастан Бекешев проголосовали против.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176142/
просмотров: 994
Версия для печати
Материалы по теме
Для повышения правовой культуры школьников. В Конституцию ввели новую норму
Депутаты сегодня рассмотрят во втором чтении законопроект о референдуме
Недоволен статусом Народного курултая. Чолпонбек Абыкеев выйдет из состава КС
Контроль за горнодобывающими компаниями. В Конституцию вписали новую норму
Член КС: Действующая Конституция не внушает доверия народу
Возле здания Жогорку Кенеша проходит митинг против референдума
Закон о референдуме. Депутаты о давлении и незаконности решения парламента
Депутат Умбеталы Кыдыралиев считает, что митинг мигрантов в Москве заказной
Омурбек Текебаев: Законопроект о референдуме принят с нарушением процедур
Парламент принял законопроект о референдуме в первом чтении
Популярные новости
Кто может улететь в&nbsp;Россию. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уточнили правила Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила
Контрабанда золота. ГКНБ не&nbsp;может найти Болота Суюмбаева Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева
Ина Крянга о&nbsp;том, что заставило ее&nbsp;поменять леса Молдовы на&nbsp;горы Кыргызстана Ина Крянга о том, что заставило ее поменять леса Молдовы на горы Кыргызстана
Возвращение в&nbsp;школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант Возвращение в школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант
Бизнес
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в&nbsp;бюджет в&nbsp;2020 году Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
10 декабря, четверг
10:00
Вылечить нельзя, но помочь можно. Интервью с врачом детского хосписа Вылечить нельзя, но помочь можно. Интервью с врачом дет...
09:36
Возле входа в Жогорку Кенеш организовали «коридор позора» для депутатов
09:36
Для повышения правовой культуры школьников. В Конституцию ввели новую норму
09:25
Вторая волна COVID-19. Швейцария передала Кыргызстану помощь
09:13
С начала года возвращено 3,6 миллиарда сомов бюджетных кредитов