Возле входа в Жогорку Кенеш организовали «коридор позора» для депутатов

Возле входа в Жогорку Кенеш снова проходит акция протеста. На нее вышли 11 человек.

Они организовали так называемый живой «коридор позора» для депутатов парламента. Когда народные избранники заходят в здание, протестующие кричат: «Уят!» (Позор!).

Митингующие выступают против проведения референдума и по-прежнему считают, что депутаты нынешнего созыва не вправе принимать конституционный законопроект «О референдуме».

Отметим, что вчера возле «Белого дома» проходил митинг против референдума и конституционной реформы.

Ранее нардепы в первом чтении приняли законопроект «О референдуме». В момент голосования регистрацию прошли 63 депутата. Четверо нардепов — Омурбек Текебаев, Наталья Никитенко, Евгения Строкова и Дастан Бекешев проголосовали против.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.