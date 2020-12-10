В Бишкеке состоялась презентация книги «Великой Победе — 75 лет». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, мероприятие прошло накануне, в нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей.

«Книга издана Советом ветеранов Первомайского района. Авторы надеются, что для подрастающего поколения страны подвиг ветеранов станет примером мужества, патриотизма, любви к своему Отечеству», — отметили в муниципалитете.

В пресс-службе добавили, что в управлении социального развития Первомайского района на учете состоят 14 участников ВОВ, 3 инвалида ВОВ, 2 жителя блокадного Ленинграда, 6 узников концлагерей, 44 труженика тыла и 106 вдов участников и инвалидов ВОВ.