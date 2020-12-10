Вторая волна COVID-19. Швейцария передала Кыргызстану помощь

Швейцария помогла Кыргызстану медицинскими принадлежностями из-за распространения коронавирусной инфекции.

Представитель швейцарских акционеров в КР Александр Вахтель рассказал, что в Бишкек привезли 30 кислородных концентраторов, 20 пульсоксиметров, 300 сумок для медицинских отходов, 10 бесконтактных термометров, 3 мобильных электрических стола, 2 тысячи комплектов СИЗ (чепчики и халаты), 2 тысячи респираторов, 2 тысячи тепловизоров, 2 тысячи медицинских масок и 2 тысячи защитных очков.

Общая сумма гумпомощи составила 60 тысяч 880 евро.

Отмечается, что в ближайшее время медоборудование распределят между больницами Бишкека и Иссык-Кульской области.

«Мы бы хотели выразить благодарность Асель Тенизбаевне, директору ЦСМ № 6, за огромную помощь, которая оказывает нам содействие. Хотим также пожелать всем здоровья, чтобы все берегли себя. Со своей стороны мы вносим небольшой вклад в такие тяжелые времена с пандемией», — заключил Александр Вахтель.