World of Warcraft: Shadowlands стала самой быстро продаваемой игрой

Shadowlands стала самой быстро продаваемой игрой для ПК за все время. Об этом говорится в отчете для инвесторов Activision Blizzard, пишет gagadget.com.

По его данным, со дня запуска игру купили 3,7 миллиона раз по всему миру.

Предыдущий рекорд в 3,5 миллиона копий за первый день продаж держала Diablo 3, вышедшая в 2012 году.

На этом достижения не заканчиваются. Компания похвасталась, что World of Warcraft привлекла больше ежемесячных игроков, чем за любой период времени за последние десять лет. Ко всему геймеры стали больше проводить времени в Азероте, и общее игровое время выросло в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.