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Общество

Первую в мире печатную рождественскую открытку продали за $25 тысяч

Торговец книгами из Бостона нашел разноцветную карточку из бумаги 1834 года. Она оказалась самым ранним экземпляром печатных рождественских открыток и была продана за $25 тысяч. Об этом сообщил сайт «Популярная механика».

На открытке, созданной Генри Коулом, Джоном Калкоттом Хорсли и Джозефом Кундаллом, изображена большая семья, собравшаяся за столом с бокалами вина. Это была первая печатная открытка, которая поступила в широкую продажу.

На картинке, помимо всего прочего, изображена молодая женщина, употребляющая спиртное. Во времена создания открытки к этому относились довольно строго — британские общества трезвости осудили изображение, из-за чего оно стало еще популярнее среди покупателей.

Как отмечает издание, изначально напечатано около тысячи карточек с изображением. До наших дней дошло всего 30, но и они сохранились очень плохо. Экземпляр, который книготорговец Мартин Гетман продал президенту антиквариатной компании Battledore Ltd. Джастину Шиллеру, оказался наиболее хорошо сохранившимся.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176116/
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