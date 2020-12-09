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Общество

С начала года на Ошском рынке демонтировали более 355 незаконных объектов

С начала 2020 года на территории Ошского рынка демонтировано более 355 незаконных объектов и конструкций стихийной торговли (зонты, шатры, столы, металлические, деревянные конструкции, стулья, манекены), на штрафстоянку УЗС доставили 14 тележек (тачек). Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, спецкоманда в составе Ленинского акимиата, управления землепользования и строительства (УЗС), МП «Тазалык» ежедневно борется со стихийной торговлей вокруг ТРК «Ош базары» и на территории района.

«Стихийная торговля создает большие неудобства, препятствует свободному и безопасному передвижению горожан, а также способствует созданию аварийной ситуации, так как продажа осуществляется непосредственно на обочине дороги и блокирует проезд спецтранспорта в случае ЧС», — отметили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что для борьбы с передвижной торговлей на тачках на тротуарах по периметру рынка установили 77 ограничительных стоек.

«По «стихийке» постоянно дежурят четыре сотрудника акимиата и шесть работников МТУ», — подчеркнули в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176115/
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