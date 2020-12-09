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Общество

В Оше проблемы с давлением природного газа. Обещают решить через три дня

Проблемы с давлением газа в Оше решат через три дня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, из 65 тысяч абонентов 12 тысяч в часы пик испытывают трудности с обеспечением природным газом.

«Трудности вначале возникли из-за резкого похолодания 17 ноября. Сбои были со стороны Узбекистана. Ситуацию исправили. В последние три дня вновь начались трудности с обеспечением необходимым давлением абонентов», — отметили в муниципалитете.

В ноябре 2019-го потребление природного газа населением Оша составило 2 миллиона кубических метров. В ноябре этого года оно достигло 3 миллионов 400 тысяч кубометров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176114/
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