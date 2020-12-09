10 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 29-35;

9.30-17.00 — районы, ограниченные улицами Широкой, Элебесова, Маяковского, переулками Керченским, Обозным, улицами Элебесова, Аул, Новосельской, Широкой, жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Толстого, Кара-Жыгач);

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Кара-Коо, Он-Арча, Сары-Булун, Куюкова, Кен-Суу, Сандык-Тор, Ойсул-Ата, Минкуш, Бердибаева);

10.00-16.00 — отрезки улиц Манаса, Саадаева.