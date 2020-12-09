10 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 29-35;
- 9.30-17.00 — районы, ограниченные улицами Широкой, Элебесова, Маяковского, переулками Керченским, Обозным, улицами Элебесова, Аул, Новосельской, Широкой, жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Толстого, Кара-Жыгач);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Кара-Коо, Он-Арча, Сары-Булун, Куюкова, Кен-Суу, Сандык-Тор, Ойсул-Ата, Минкуш, Бердибаева);
- 10.00-16.00 — отрезки улиц Манаса, Саадаева.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Луговое (улицы Северная, Трансформаторная, тупик Северный), Озерное (улицы Заводская, Центральная, Школьная, Новая, Фрунзе), Карла Маркса (улицы Фабричная, Октябрьская, Куйбышева, Калинина, Гоголя, 22-го партсъезда), Маевка (улицы Школьная, Совхозная, Веселая), Таш-Добо (улицы Абыкан-Ата, Южная), Бир-Булак (жилмассивы «32 га», «40 га», улицы Арычная, Кутманова, Омурзакова), Арашан (улицы имени генерала Акматова, Полевая), Лебединовка («Городок энергетиков», 4, 7, 9);
- 11.00-13.00 — села Бир-Булак, Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская, Больничная, Киргизская, Бегельдинова), Арчалы, Байтик, Кайырма, Кашка-Суу, новостройка «Хикмет»;
- 14.00-15.00 — села Таш-Добо (улицы Октябрьская, Киргизская, Школьная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Манас (улицы Комсомольская, Западная, Совхозная, Широкая, тупик Северный), Асылбаш (улицы Доолот, Майтан, Мира), Первомайское (улицы Мичурина, Ленина, Калинина), Сокулук (улицы Первомайская, Восточная, переулок Первомайский), Новопавловка (улица Ак-Ордо, новостройки № 118-167, 193-359);
- 8.00-17.00 — село Чон-Джар (улица Термечикова);
- 8.30-17.00 — села Новопавловка (улицы Ак-Ордо, Новостройка, Северная, Корсаковых, Крупской, Луговая, Садовая, Фрунзе, Колхозная, Свердлова, Репина, Лавровых, Деповская, Проектируемая, Советская, Молодежная, Пограничная, Усупбаева, Тынчтык), Военно-Антоновка (улица Полярная);
- 1.00-3.00 — село Новопавловка (жилмассив «Алтын-Ордо»);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Садовое (улицы Токтогула, Кошевого), Беловодское (улица Крупской);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Сары-Булак, Монолдор, Кара-Балта (улица Гоголя);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Партсъезд;
Кантский РЭС
- 8.00-17.00 — села Интернациональное (улицы 50 лет Октября, Интернациональная, Маркса, Лермонтова, переулок Пионерский, дачи «Содружество», «Тепличный», «Ритм»), Сары-Жон (улицы Сарыжон, Фрунзе), Новопокровка (улицы Садовая, Строительная), Хун-Чи (улица Ленина);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Джаны-Джол (улица Достук);
- 13.00-17.00 — село Кош-Коргон (улицы Молдо, Сражидин, Новая);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Молочная, Омуралиева), Боролдой (улица Ленина).