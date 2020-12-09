ЮНИСЕФ призывает правительства открывать школы, но с мерами предосторожности

В ЮНИСЕФ призывают правительства открыть школы, приняв при этом все необходимые меры предосторожности, то есть обязав преподавателей и учеников носить маски, сохранять физическую дистанцию, часто мыть руки с мылом или пользоваться дезинфицирующими средствами, а также регулярно проходить тест на коронавирус. Об этом сообщают «Новости ООН».

По данным ООН, 320 миллионов учеников сейчас не могут посещать офлайн-занятия. В начале ноября в школу не ходили 232 миллиона детей.

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«Несмотря на то что мы теперь многое знаем о COVID-19, роли учебных заведений в распространении заболевания и мерах, которые позволяют защитить детей в школах, мы двигаемся в нежелательном направлении», — сказал представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Роберт Дженкинс.

Существуют доказательства того, что учебные заведения не являются основным рассадником COVID-19. Тем не менее мы наблюдаем тревожную тенденцию — правительства закрывают школы и принимают эту меру в качестве одной из первоочередных, а не крайних. В некоторых случаях это делается в масштабах всей страны, а не от района к району. Это негативно сказывается на прогрессе обучения и психологическом состоянии детей. Роберт Дженкинс

Эксперты ЮНИСЕФ напоминают, что для многих детей отмена занятий в школах означает не только отсутствие возможности учиться из-за нехватки доступа к интернету, компьютера или мобильного устройства.

Для учеников из самых незащищенных групп населения школа — это еще и гарантия социальной поддержки.

Важную роль в жизни школьников, оказавшихся в трудной ситуации, могут играть учителя, школьные психологи и посещающие учебные заведения соцработники. Для некоторых детей из очень бедных семей школьные обеды — единственная возможность полноценно питаться.

В ЮНИСЕФ заметили, что, согласно данным исследования, проведенного недавно в 191 государстве, между распространением коронавируса и открытием школ нет никакой связи.

Ранее в фонде сообщили, что у трети школьников во всем мире — а это около 1,3 миллиарда детей — нет доступа к интернету. В Восточной Европе и Центральной Азии занятия в Сети не могут «посещать» 42 процента детей.