В Кыргызстане разработали приложение по телемедицине для пациентов клиник

ПРООН поддержала разработку приложения по телемедицине. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, в апреле Программа развития ООН провела конкурс инновационных решений, на который поступило более 70 заявок. Одним из победителей конкурса стал проект медицинского центра Prime Clinic, позволяющий облегчить работу врачей и улучшить взаимосвязь с пациентами.

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Инициатива избавила пациентов от необходимости посещать поликлиники во время режима самоизоляции и тем самым снизила риск заражения коронавирусом.

«Главная цель PrimeDoc — сделать качественную медицину доступной, ведь пациенты могли посоветоваться с ЛОР-врачом, терапевтом, пульмонологом, эндокринологом, педиатром, дерматовенерологом, неврологом и даже гинекологом, используя приложение. После подробной консультации и оценки общего состояния организма врачи PrimeDoc давали пациентам рекомендации, а при необходимости приглашали на физический осмотр в клинику», — проинформировали в ПРООН.

Сервис оказался особенно эффективным для зараженных COVID-19, которые не могли покинуть дома, а при этом больше всех нуждались в помощи и поддержке. Врачи вели удаленное наблюдение больных, находясь с ними в постоянном контакте. Теперь благодаря приложению все дистанционные консультации можно будет делать в более удобной форме.

Программа развития ООН в рамках конкурса Open Innovation Challenge финансово поддержала PrimeDoc в разработке первой демоверсии мобильного приложения на базе Android, которая уже опубликована в Google Play.