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Общество

За свалку на пастбище на Иссык-Куле айыл окмоту оштрафовали на 23 тысячи сомов

Администрацию Абдрахмановского айыл окмоту Иссык-Кульского района оштрафовали на 23 тысячи сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции.

По ее информации, в ходе внеплановой проверки инспекторы выявили нарушения — незаконное размещение мусорной свалки в пастбищных угодьях.

«За незаконное действие наложили штраф в размере 23 тысяч сомов согласно статье 148 «О нарушениях» Кодекса КР. Также была проведена проверка в Тонском районе, где были обнаружены нарушения в Ак-Терекском айыльном округе. Нарушение было по части охраны труда, не были составлены и утверждены соответствующие инструкции. За халатное отношение со стороны сотрудников айыл окмоту наложили штраф в размере 13 тысяч сомов», — сообщили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176068/
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9 декабря, среда
20:21
За свалку на пастбище на Иссык-Куле айыл окмоту оштрафовали на 23 тысячи сомов За свалку на пастбище на Иссык-Куле айыл окмоту оштрафо...
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