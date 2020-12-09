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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 67,5 миллиона, умерли более 1,5 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 613 тысяч 322. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 68 миллионов 177 тысяч 887 человек. Больше всего зараженных в США (15 миллионов 161 тысяча 807), Индии (9 миллионов 703 тысячи 770), Бразилии (6 миллионов 674 тысячи 999), России (2 миллиона 492 тысячи 713), Франции (2 миллиона 363 тысячи 169), Италии (1 миллион 757 тысяч 394), Великобритании (1 миллион 754 тысячи 881), Испании (1 миллион 702 тысячи 328), Аргентине (1 миллион 469 тысяч 919) и Колумбии (1 миллион 384 тысячи 610).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 43,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 423 тысячи 305.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 555 тысяч 898. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 750 человек. В том числе в США скончались 286 тысяч 189 человек, Бразилии — 178 тысяч 159, Индии — 140 тысяч 958, Мексике — 110 тысяч 874 и Великобритании — 62 тысячи 130.

В Кыргызстане зарегистрировали 76 тысяч 12 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 181 тысячу 721, Узбекистане — 74 тысячи 206, Таджикистане — 12 тысяч 511.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176048/
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