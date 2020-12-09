Массовое отравление детей. Эльвира Сурабалдиева поручила провести расследование

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева поручила разобраться в причинах массового отравления детей школы-интерната в селе Байтик. Об этом сообщили в аппарате правительства.

По его информации, Эльвира Сурабалдиева поручила соответствующим государственным органам выявить причину отравления 23 детей.

«Случаи массового пищевого отравления детей в школе недопустимы. Этот факт должен быть тщательно расследован. В период пандемии и непростой эпидемиологической ситуации особое внимание нужно уделять вопросам охраны здоровья, укреплению иммунитета, в том числе питанию детей», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Также уточняется, что министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в настоящее время находится в Городской детской клинической больнице, где дети получают лечение.