В Бишкеке 10 декабря без осадков. Температура воздуха ожидается около 0 градусов. День уменьшился до 9 часов 5 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 29-35;
- 9.30-17.00 — районы, ограниченные улицами Широкой, Элебесова, Маяковского, переулками Керченским, Обозным, улицами Элебесова, Аул, Новосельской, Широкой, жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Толстого, Кара-Жыгач);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Кара-Коо, Он-Арча, Сары-Булун, Куюкова, Кен-Суу, Сандык-Тор, Ойсул-Ата, Минкуш, Бердибаева);
- 10.00-16.00 — отрезки улиц Манаса, Саадаева.
Памятные даты
День защиты прав человека
10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека, официально установленный на Пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года. Всем государствам и заинтересованным организациям было предложено принять этот день и проводить соответствующие мероприятия.
Дата выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948-го Всеобщей декларации прав человека.
Ее переводят чаще, чем любой другой документ в мире: текст существует более чем на 500 языках.
Всемирный день футбола
Ежегодно 10 декабря в мире пока неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола. Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.
Об этой игре известно очень мало — то, что были ворота и вратарь, то, что игра была частью физической подготовки солдат, она была известна уже 3 тысячи лет назад. А сетка на футбольных воротах впервые была использована в марте 1891 года во время матча между сборными севера и юга Англии.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Максим Аммосов
Родился 10 (22) декабря 1897 года в Якутской области. Советский государственный и партийный деятель, активный участник борьбы за установление советской власти в Сибири.
По указанию ЦК ВКП(б) 18 марта 1937-го приехал в столицу Киргизии город Фрунзе. 22 марта его избрали первым секретарем.
Под непосредственным руководством Максима Аммосова принята Конституция Киргизской ССР.
В июле 1937 года на I съезде КП(б) Киргизии избран первым секретарем Центрального комитета Компартии республики.
Арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937-го во Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938 года в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956-го.
Родился драматург Базаркул Сагымбеков
Родился 10 декабря 1924 года в урочище Джер-Уй Иссык-Кульской области. Редактор, кинодраматург, переводчик.
С 1958-го — старший редактор дубляжа киностудии «Кыргызфильм».
За 20 лет работы на студии перевел 150 советских и зарубежных фильмов, отредактировал 700 дублированных и субтитрированных фильмов на кыргызский язык. Был также редактором дублированных киножурналов «Новости дня», «Наука и техника», «Советская Киргизия», «Сельское хозяйство» и многочисленных очерков.
В 1965 году по сценарию Базаркула Сагымбекова (в соавторстве) поставлен полнометражный художественный фильм «У каждого своя дорога». В 1978-м снят документальный фильм «Народный поэт» о выдающемся мастере кыргызской литературы Темиркуле Уметалиеве.
Родился профессор Аскар Какеев
Родился 10 декабря 1935 года в селе Кегеты. Доктор философских наук, профессор, академик НАН КР, лауреат Госпремии КР в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.
Специалист по общим проблемам философии и истории философии в Кыргызстане.
1992-1993 — руководил аппаратом президента, был госсекретарем Кыргызской Республики.
1993-1998 — министр образования, науки и культуры КР.
С 1993-го и по настоящее время ведет педагогическую работу. Под его руководством защищены одна докторская и две кандидатские диссертации.
Опубликовано более 100 научных работ, в том числе три монографии.
Родился оператор-постановщик Мурат Алиев
Родился 10 декабря 1948 года в Нарыне. Советский, кыргызский кинооператор, постановщик высшей категории киностудии «Кыргызфильм», заслуженный деятель КР.
Участвовал в создании таких фильмов, как «Кок-бору», «Чуждый» (Казахстан), «Курманджан Датка», «Глазами призрака» (Азербайджан, Россия, Франция), «Мустафа Шокай» (Россия, Казахстан), «Восхождение на Фудзияму» и других.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, «Галерее М», кафе Chicken Star и «Терракотта».
Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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