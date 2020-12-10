В Бишкеке 10 декабря без осадков. Температура воздуха ожидается около 0 градусов. День уменьшился до 9 часов 5 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 29-35;

9.30-17.00 — районы, ограниченные улицами Широкой, Элебесова, Маяковского, переулками Керченским, Обозным, улицами Элебесова, Аул, Новосельской, Широкой, жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Толстого, Кара-Жыгач);

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Кара-Коо, Он-Арча, Сары-Булун, Куюкова, Кен-Суу, Сандык-Тор, Ойсул-Ата, Минкуш, Бердибаева);

10.00-16.00 — отрезки улиц Манаса, Саадаева.

Памятные даты

День защиты прав человека

10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека, официально установленный на Пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года. Всем государствам и заинтересованным организациям было предложено принять этот день и проводить соответствующие мероприятия.

Дата выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948-го Всеобщей декларации прав человека.

Ее переводят чаще, чем любой другой документ в мире: текст существует более чем на 500 языках.

Всемирный день футбола

Ежегодно 10 декабря в мире пока неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола. Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.

Об этой игре известно очень мало — то, что были ворота и вратарь, то, что игра была частью физической подготовки солдат, она была известна уже 3 тысячи лет назад. А сетка на футбольных воротах впервые была использована в марте 1891 года во время матча между сборными севера и юга Англии.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Максим Аммосов

Фото из интернета. Максим Аммосов (в центре)

Родился 10 (22) декабря 1897 года в Якутской области. Советский государственный и партийный деятель, активный участник борьбы за установление советской власти в Сибири.

По указанию ЦК ВКП(б) 18 марта 1937-го приехал в столицу Киргизии город Фрунзе. 22 марта его избрали первым секретарем.

Под непосредственным руководством Максима Аммосова принята Конституция Киргизской ССР.

В июле 1937 года на I съезде КП(б) Киргизии избран первым секретарем Центрального комитета Компартии республики.

Арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937-го во Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938 года в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956-го.