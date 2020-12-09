11:32
USD 84.80
EUR 102.84
RUB 1.15
Общество

В Бишкеке могут появиться «умные» остановки

В Бишкеке могут появиться «умные» остановки. Об этом на брифинге сообщил замглавы управления городского транспорта мэрии Бишкека Нурлан Атыканов.

Он напомнил, что муниципалитет хочет создать департамент транспорта и транспортной инфраструктуры, который, в частности, будет заниматься открытием новых и ремонтом существующих остановочных комплексов.

Читайте по теме
В мэрии Бишкека хотят создать департамент транспорта

«От горожан, перевозчиков, поступает много жалоб, что на отдельных улицах, как в центре, так и новостройках, не хватает остановок. Сейчас этим вопросом занимаются разные службы, в итоге строительство может откладываться. Поэтому хотим остановки тоже взять в одни руки — под департамент», — сказал он.

Нурлан Атыканов добавил, что в перспективе муниципалитет хочет устанавливать «умные» остановки.

«Что это значит. Там должна быть информация в электронном виде о маршрутах, интервале транспорта, должен работать вай-фай. Должно быть утепленное помещение для зимнего периода. Пока сложно назвать срок их появления. После создания департамента необходимо будет подготовить и согласовать необходимые документы, потом появится возможность реализовать эти направления», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176038/
просмотров: 751
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке только десятая часть таксистов берет патенты
В микрорайоне «Юг-2» установили новые лифты
В Бишкеке эффективность работы акимов будут оценивать по отзывам горожан
В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки
В мэрии Бишкека хотят создать департамент транспорта
У мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за участие в митингах
Мэрия Бишкека приглашает незрячих на бесплатные тренировки по парадзюдо
Мошенники от имени чиновников мэрии Бишкека просят деньги в соцсетях
Патрульная милиция освободила тротуар у мэрии Бишкека от припаркованных авто
В Бишкеке нашли четырех подростков, гулявших ночью без сопровождения родителей
Популярные новости
Кто может улететь в&nbsp;Россию. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уточнили правила Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила
Контрабанда золота. ГКНБ не&nbsp;может найти Болота Суюмбаева Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева
Ина Крянга о&nbsp;том, что заставило ее&nbsp;поменять леса Молдовы на&nbsp;горы Кыргызстана Ина Крянга о том, что заставило ее поменять леса Молдовы на горы Кыргызстана
Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест
Бизнес
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в&nbsp;магазине O!Store Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в магазине O!Store
9 декабря, среда
11:29
В мире COVID-19 заразились свыше 67,5 миллиона, умерли более 1,5 миллиона В мире COVID-19 заразились свыше 67,5 миллиона, умерли...
11:27
Куда может обратиться жертва семейного насилия. Контакты кризисных центров и НПО
11:23
Массовое отравление детей. Эльвира Сурабалдиева поручила провести расследование
11:17
В Бишкеке могут повысить тариф за проезд при оплате наличными
11:16
В Кыргызстане еще 10 медиков заразились коронавирусом