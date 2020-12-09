В Бишкеке могут появиться «умные» остановки. Об этом на брифинге сообщил замглавы управления городского транспорта мэрии Бишкека Нурлан Атыканов.

Он напомнил, что муниципалитет хочет создать департамент транспорта и транспортной инфраструктуры, который, в частности, будет заниматься открытием новых и ремонтом существующих остановочных комплексов.

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«От горожан, перевозчиков, поступает много жалоб, что на отдельных улицах, как в центре, так и новостройках, не хватает остановок. Сейчас этим вопросом занимаются разные службы, в итоге строительство может откладываться. Поэтому хотим остановки тоже взять в одни руки — под департамент», — сказал он.

Нурлан Атыканов добавил, что в перспективе муниципалитет хочет устанавливать «умные» остановки.

«Что это значит. Там должна быть информация в электронном виде о маршрутах, интервале транспорта, должен работать вай-фай. Должно быть утепленное помещение для зимнего периода. Пока сложно назвать срок их появления. После создания департамента необходимо будет подготовить и согласовать необходимые документы, потом появится возможность реализовать эти направления», — добавил он.