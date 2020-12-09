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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Комитет ООН признал дискриминацию женщины, содержащейся в ИВС

Комитет ООН по правам человека признал, что женщина, содержащаяся в ИВС УВД Джалал-Абадской области, подверглась дискриминации. Об этом сообщает Коалиция против пыток в Кыргызстане.

Впервые дискриминация женщины признана на международном уровне.

Речь о Розе Горбаевой, которая три года провела в различных изоляторах временного содержания. Недавно Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин вынес заключение по данной ситуации.

В организации отметили, что женщина подвергалась дискриминации в ИВС: была вынуждена принимать душ и одеваться в присутствии мужчин, а камера, в которой она содержалась, была размером 2 на 3 метра и внутри нее же находился ничем не огороженный санузел.

«Роза Горбаева находилась в изоляторах временного содержания больше трех лет, пока шли следствие и суд, хотя, согласно закону, срок содержания в ИВС не должен превышать 48 часов, ибо условия содержания не предусмотрены для столь длительного нахождения», — сообщили в Коалиции против пыток.

За эти три года Горбаева отсидела в шести ИВС и при помощи адвокатов Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» обратилась в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, который 1 декабря вынес решение по этой жалобе.

В нем говорится, что Кыргызстан не выполнил своих обязательств по девяти статьям конвенции и должен предоставить жертве надлежащее возмещение вреда, включая соразмерную финансовую компенсацию, а также обеспечить физическую и психологическую безопасность женщин-заключенных.

Адвокат организации «Справедливость» Сардор Абдухалилов заявил, что на основе вынесенного решения будет подано исковое заявление в суд на взыскание компенсации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176023/
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