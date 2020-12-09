В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 494 человека

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 494 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 137 человек, Оше — 25, Чуйской области — 116, Ошской — 27, Таласской — 13, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 55, Джалал-Абадской — 51, Баткенской — 60.

За весь период выздоровели 68 тысяч 376 человек.