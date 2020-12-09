11:32
USD 84.80
EUR 102.84
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 322 случая заражения COVID-19 и пневмонией. Всего — 76 012

В Кыргызстане за сутки выявили еще 322 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 83 случая, Оше — 6, Чуйской области — 104, Ошской — 25, Таласской — 7, Нарынской — 12, Иссык-Кульской — 41, Джалал-Абадской — 26, Баткенской — 18.

С марта в республике зарегистрировали 75 тысяч 12 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176013/
просмотров: 449
Версия для печати
Материалы по теме
В мире COVID-19 заразились свыше 67,5 миллиона, умерли более 1,5 миллиона
В Кыргызстане еще 10 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 494 человека
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
Time назвал 2020 год худшим в истории
Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила чартерные рейсы
В Кыргызстане возобновили работу 289 детских садов
В мире COVID-19 заразились свыше 67,5 миллиона, умерли более 1,5 миллиона
COVID-19. Кыргызстану могут выделить вакцину для пятой части населения
Компенсационные выплаты получили 608 медработников
Популярные новости
Кто может улететь в&nbsp;Россию. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уточнили правила Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила
Контрабанда золота. ГКНБ не&nbsp;может найти Болота Суюмбаева Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева
Ина Крянга о&nbsp;том, что заставило ее&nbsp;поменять леса Молдовы на&nbsp;горы Кыргызстана Ина Крянга о том, что заставило ее поменять леса Молдовы на горы Кыргызстана
Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест
Бизнес
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в&nbsp;магазине O!Store Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в магазине O!Store
9 декабря, среда
11:29
В мире COVID-19 заразились свыше 67,5 миллиона, умерли более 1,5 миллиона В мире COVID-19 заразились свыше 67,5 миллиона, умерли...
11:27
Куда может обратиться жертва семейного насилия. Контакты кризисных центров и НПО
11:23
Массовое отравление детей. Эльвира Сурабалдиева поручила провести расследование
11:17
В Бишкеке могут повысить тариф за проезд при оплате наличными
11:16
В Кыргызстане еще 10 медиков заразились коронавирусом