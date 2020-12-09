В Кыргызстане за сутки выявили еще 322 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 83 случая, Оше — 6, Чуйской области — 104, Ошской — 25, Таласской — 7, Нарынской — 12, Иссык-Кульской — 41, Джалал-Абадской — 26, Баткенской — 18.

С марта в республике зарегистрировали 75 тысяч 12 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.