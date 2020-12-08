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Общество
Сюжет: COVID-19

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила чартерные рейсы

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет чартерные рейсы в Ош и Бишкек из восьми городов России. Об этом компания заявила на своей странице в Instagram.

Уточняется, что рейсы будут выполняться из Москвы («Домодедово»), Жуковского, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижневартовска, Казани, Красноярска и Самары.

Билеты уже в продаже на сайте uralairlines.ru, в мобильном приложении и авиакассах.

В авиакомпании отметили, что перед въездом в страну пассажирам необходимо предоставить справку об отсутствии COVID-19 при посадке в самолет.

Сдать ПЦР-тест необходимо за 72 часа до прибытия в страну.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176001/
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