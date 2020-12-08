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Общество

В микрорайоне «Юг-2» установили новые лифты

В микрорайоне «Юг-2» муниципалитет установил шесть новых лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, новая техника появилась в жилых домах № 3, 5 и 6. «Сегодня вице-мэр столицы по вопросам ЖКХ Жамалбек Ырсалиев проверил технику, детали кабины, техническую документацию и запустил модернизированные подъемники», — отметили в пресс-службе.

В 2020 году запланирована замена 21 муниципального лифта, отработавшего нормативные сроки эксплуатации (более 25 лет), и 1 больничного лифта в ГКБ № 1. Последний запущен в июне.

Остальные 15 лифтов будут установлены до конца года.

Тендер на поставку оборудования проведен в феврале, победитель — «Могилевлифтмаш» поставил лифты в апреле.

В мэрии добавили, что МП «Бишкекгорлифт» обслуживает 1 тысячу 7 лифтов в 416 домах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175989/
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