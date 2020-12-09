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Общество

Пик заболеваемости гриппом ожидается в конце декабря — начале января

Пик заболеваемости гриппом ожидается в конце декабря — начале января. Такие данные приводит Минздрав.

В ведомстве отметили, что на прошлой неделе отмечалось снижение на 10,3 процента заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по сравнению с предыдущей.

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«Зарегистрировано 2 тысячи 430 случаев. А по сравнению с аналогичной неделей 2019 года заболеваемость ниже в два раза — в 2019-м зарегистрировано 4 тысячи 931 случай», — отметили в Минздраве.

В Минздраве отметили, что на сегодня вакцинацию от гриппа получили пока 300 тысяч человек из групп риска. 4 декабря из России поступило 550 тысяч доз противогриппозной вакцины. Кроме того, ожидается поступление 70 тысяч доз противогриппозной вакцины, закупленной при поддержке ЮНИСЕФ.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175985/
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