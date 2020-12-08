В Орловке отключили питьевую воду абонентам, использующим ее на производстве

Госэкотехинспекция провела внеплановую проверку Орловского предприятия теплоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе.

По ее информации, ранее жители города Орловка Кеминского района жаловались на перебои в подаче питьевой воды и на ее качество.

«По результатам проверки в целях рационального использования и обеспечения населения питьевой водой приостановили водоснабжение хозяйствующим субъектам, использующим питьевую воду в производственных нуждах. Выдали предписание об устранении нарушений государственному предприятию о водоснабжении населения для питьевых и бытовых нужд в первоочередном порядке», — сообщили в пресс-службе.