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Общество

В Орловке отключили питьевую воду абонентам, использующим ее на производстве

Госэкотехинспекция провела внеплановую проверку Орловского предприятия теплоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе.

По ее информации, ранее жители города Орловка Кеминского района жаловались на перебои в подаче питьевой воды и на ее качество.

«По результатам проверки в целях рационального использования и обеспечения населения питьевой водой приостановили водоснабжение хозяйствующим субъектам, использующим питьевую воду в производственных нуждах. Выдали предписание об устранении нарушений государственному предприятию о водоснабжении населения для питьевых и бытовых нужд в первоочередном порядке», — сообщили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175984/
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