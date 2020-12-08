20:16
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.14
Общество

В республиканском центре наркологии не хватает мест для пациентов

Администрация республиканского центра наркологии ответила 24.kg по поводу жалобы читательницы.

По словам заместителя директора центра Жылдыз Бакировой, пациентку не приняли из-за нехватки коек.

«Наше здание перепрофилировали для больных коронавирусом. Раньше у нас было 180 коек, из них 100 забрали. Сейчас на 80 коек мы вместили 120 пациентов, кто-то на диване, кто-то на кушетке лежит. В ту ночь, когда обратилась пациентка с больным сердцем, у нас не было мест. Поэтому мы ее направили домой. Женщина выпивает более одного года. Прокапать ее и отправить мы не могли, потому что мало ли что могло случиться, ей необходим полный курс лечения. Сейчас же состояние пациентки стабильное», — сказала Жылдыз Бакирова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175981/
просмотров: 478
Версия для печати
Материалы по теме
Эльвира Сурабалдиева встретилась с пострадавшими в октябрьских событиях
Врачи Республиканского центра наркологии отказались принимать пациента
В Бишкеке из желудка 33-летней женщины извлекли 1 килограмм волос
В Кыргызстан из Узбекистана привезли 80 контейнеров для строительства больниц
Жуткая авария в районе Канта. В больнице скончался 13-летний мальчик
В Баткенской области строят больницу на 200 мест за счет Узбекистана
В Токмакской территориальной больнице открыли новое родильное отделение
Вторая волна COVID-19. Когда людям нужно привыкнуть жить с инфекцией
Битва за здания больниц. Когда проводят непродуманные реформы
Нужно смотреть на перспективы наркологии и психиатрии, а не бороться за здания
Популярные новости
Кто может улететь в&nbsp;Россию. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уточнили правила Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила
Кыргызстанцы на&nbsp;Новый год будут отдыхать три дня подряд Кыргызстанцы на Новый год будут отдыхать три дня подряд
Ина Крянга о&nbsp;том, что заставило ее&nbsp;поменять леса Молдовы на&nbsp;горы Кыргызстана Ина Крянга о том, что заставило ее поменять леса Молдовы на горы Кыргызстана
Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест
Бизнес
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в&nbsp;магазине O!Store Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в магазине O!Store
Новые достижения в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Новые достижения в лечении опухолей головного мозга
8 декабря, вторник
20:09
Сообщайте о коррупции. АКС ГКНБ открыла общественную приемную Сообщайте о коррупции. АКС ГКНБ открыла общественную пр...
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица Кыргызстана вновь в тройке лидеров
19:51
В Тюпском районе задержали скотокрада
19:32
В Орловке отключили питьевую воду абонентам, использующим ее на производстве
19:17
Первую дозу вакцины от коронавируса получила 90-летняя жительница Великобритании