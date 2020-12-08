В республиканском центре наркологии не хватает мест для пациентов

Администрация республиканского центра наркологии ответила 24.kg по поводу жалобы читательницы.

По словам заместителя директора центра Жылдыз Бакировой, пациентку не приняли из-за нехватки коек.

«Наше здание перепрофилировали для больных коронавирусом. Раньше у нас было 180 коек, из них 100 забрали. Сейчас на 80 коек мы вместили 120 пациентов, кто-то на диване, кто-то на кушетке лежит. В ту ночь, когда обратилась пациентка с больным сердцем, у нас не было мест. Поэтому мы ее направили домой. Женщина выпивает более одного года. Прокапать ее и отправить мы не могли, потому что мало ли что могло случиться, ей необходим полный курс лечения. Сейчас же состояние пациентки стабильное», — сказала Жылдыз Бакирова.