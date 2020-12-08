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Общество

На Иссык-Куле провели рейд по выявлению браконьеров

На Иссык-Куле провели рейд по выявлению браконьеров, незаконно занимающихся рыбалкой и охотой. Об этом сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции.

По ее информации, инспекторы провели проверку на наличие разрешительных документов.

«В горных и лесных территориях вблизи сел Григорьевка и Ананьево Иссык-Кульского района нарушений обнаружено не было. Инспекторы МРУ Госэкотехинспекции проверили также рыбный завод в поселке Пристань Иссык-Кульского района. На основании разрешения департамента рыбного хозяйства здесь производится размножение севанской форели, пойманной в озере Иссык-Куль» — отчитались в ведомстве.

Проверку провели и в Тонском районе. Единственный нарушитель, которого удалось выявить по итогам рейда, — житель села Тору-Айгыр, чью лодку обнаружили на берегу озера Иссык-Куль. «С ним проведена разъяснительная работа об ответственности в случае незаконных действий и причинения вреда окружающей среде», — сообщили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175963/
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