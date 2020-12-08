На Иссык-Куле провели рейд по выявлению браконьеров, незаконно занимающихся рыбалкой и охотой. Об этом сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции.
По ее информации, инспекторы провели проверку на наличие разрешительных документов.
«В горных и лесных территориях вблизи сел Григорьевка и Ананьево Иссык-Кульского района нарушений обнаружено не было. Инспекторы МРУ Госэкотехинспекции проверили также рыбный завод в поселке Пристань Иссык-Кульского района. На основании разрешения департамента рыбного хозяйства здесь производится размножение севанской форели, пойманной в озере Иссык-Куль» — отчитались в ведомстве.