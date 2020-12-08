9 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-11.00 — отрезки улиц Абая, Горького, Орловского;

9.00-14.00 — отрезки улиц Найманбаева, Суванбердиева, Матросова;

9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 29-35, еврейская школа, улицы Ибраимова, 26, 28, Шопокова, 29, 29/1, Усенбаева, 3, Карасаева;

9.30-17.00 — район, ограниченный улицами Широкой, Элебесова, Маяковского, переулками Керченским, Обозным;

9.30-12.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Камбаркан, Кырк-Чоро, Молдо-Нияз, Лущихина);

9.30-18.00 — отрезки улиц Коенкозова, Ташкентская, Тоголока Молдо, Жибек Жолу, Профессора Зимы, Исанова, Арча-1, Арча-3, Ала-Арчинская, 14-17-я улицы, Чортекова, Махатмы Ганди, Мидина, Жанылык, Жаштык, Курулуш, Абдрахманова, 12-я улица, Термечикова, Шералиева, жилмассивы «Алтын-Бешик» (улицы Жаз, Алтын-Бешик, Кара-Балтинская, Коммунаров), «Ала-Тоо» (улицы Орто-Арык, Ак-Кыя, Ала-Тоо, Кара-Шоро), «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Чуй-49, Манаса, Саадаева), «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Он-Арча, Баха, Кара-Коо);

10.00-18.00 — жилмассив «Кайынды»;

10.00-13.00 — улица Байтика Баатыра, 1/4;

11.00-17.00 — 6-й микрорайон, 5а, отрезки улиц Юнусалиева, Карасаева;

11.00-13.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Байтика Баатыра, Токтогула, Тыныстанова;

13.00-15.00 — отрезки улиц Киевской, Эркиндик;