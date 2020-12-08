9 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-11.00 — отрезки улиц Абая, Горького, Орловского;
- 9.00-14.00 — отрезки улиц Найманбаева, Суванбердиева, Матросова;
- 9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 29-35, еврейская школа, улицы Ибраимова, 26, 28, Шопокова, 29, 29/1, Усенбаева, 3, Карасаева;
- 9.30-17.00 — район, ограниченный улицами Широкой, Элебесова, Маяковского, переулками Керченским, Обозным;
- 9.30-12.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Камбаркан, Кырк-Чоро, Молдо-Нияз, Лущихина);
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Коенкозова, Ташкентская, Тоголока Молдо, Жибек Жолу, Профессора Зимы, Исанова, Арча-1, Арча-3, Ала-Арчинская, 14-17-я улицы, Чортекова, Махатмы Ганди, Мидина, Жанылык, Жаштык, Курулуш, Абдрахманова, 12-я улица, Термечикова, Шералиева, жилмассивы «Алтын-Бешик» (улицы Жаз, Алтын-Бешик, Кара-Балтинская, Коммунаров), «Ала-Тоо» (улицы Орто-Арык, Ак-Кыя, Ала-Тоо, Кара-Шоро), «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Чуй-49, Манаса, Саадаева), «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Он-Арча, Баха, Кара-Коо);
- 10.00-18.00 — жилмассив «Кайынды»;
- 10.00-13.00 — улица Байтика Баатыра, 1/4;
- 11.00-17.00 — 6-й микрорайон, 5а, отрезки улиц Юнусалиева, Карасаева;
- 11.00-13.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Байтика Баатыра, Токтогула, Тыныстанова;
- 13.00-15.00 — отрезки улиц Киевской, Эркиндик;
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Лебединовка («Городок энергетиков», 13-15), Маевка (улицы Совхозная, Сельская, Тулебердиева), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая), Озерное (улицы Школьная, Фрунзе, Новая, Заводская, Центральная), Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Курская, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная, 22-го партсъезда, Куйбышева, Гоголя, Калинина, Фабричная), Арашан (улицы Клубная, 8 Марта, Сулайманова, имени генерала Акматова);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Гавриловка (улица Фрунзе), Кун-Туу (улицы Спортивная, Иманалиева, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Новая, Джамгерчинова), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная, Алмазбеков, Жусупбек, Западная, Шукуралиева), Чон-Джар (улица Термечикова), Манас (улица Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Тупиковая, Переулочная, Проектируемая, Комсомольская, Гагарина, Заводская, Западная, Средняя, Новая, Южная), Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Ынтымак), Романовка (улица МТФ), Новопавловка (улицы Ак-Ордо, Новостройка);
- 13.00-17.00 — села Гавриловка (улицы Овражная, Южная, переулок Южный), Сокулук (улицы Белинского, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская, Кайназаровой, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина);
- 9.00-13.00 — села Гавриловка (улицы Забайкальская, Дружбы, Школьная, Тургенева, Южная, Восточная, Фрунзе, Молодежная, Овражная, Горького, переулки Южный, Забайкальский, скотобойня), Романовка (улица Полевая), город Шопоков (улицы Дружба, Футбольная, Токтогула, Фрунзе, Машиностроительная, Горького, Панфилова, Мира, Победы, Восточная, Гоголя, Полевая, Ленина, переулок Зеленый);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беш-Терек (улица Центральная), Ак-Суу (улица Добровольского, 23), Крупское (кошара), Беловодское (улица Крупской);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Сары-Булак (улицы Шопокова, Ленина), Кызыл-Дыйкан (улицы Мамбеталиева, Болокбаева, Богышан, Арчалуу), город Кара-Балта (улицы Чайкиной, Космическая);
Кантский РЭС
- 8.00-17.00 — город Кант (улицы Пушкина, Полевая, Тоголока Молодо, Орджаникидзе, Энгельса, Гайдара, Щорса, Вишневая, Ленинградская, Октябрьская, Калинина, Куйбышева, Садовая, Нахимова, Молодежная, Микояна, Центральная, 60 лет ВЛКСМ, Герцена, Крупская, Некрасова, Люксембург, Буслова, Южная, Чуйская, Свердлова, Тельмана, Чехова, Иваницына), село Милянфан (улицы Ленина, Речная, Молодежная, Фрунзе, Спортивная, Линейная, Фрунзе), Ленинское (улица Сарыжон);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кош-Коргон (улицы Молдо Сражидин, Новая), Джаны-Джол (улица Достук);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Молочная, Омуралиева), Кичи-Кемин (улица Жетимишова).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Сары-Колот, Кыдырша, Савай, Присавай, Төөлөс;
- 12.00-14.00 — город Ош (улицы Тилеке Баатыра, Узгенская, Мажримтал, Сулайманова, Борубаева, Арзыкулова, Ленина, Курманджан Датки).
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (микрорайоны 13-й, 14-й, 15-й, «Восток», «Восток-2», «Жин-Жиген»).