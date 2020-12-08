В Бишкеке эффективность работы акимов будут оценивать по отзывам горожан

По жалобам горожан будет оценена эффективность работы акимов четырех районов. Об этом стало известно на рабочем совещании исполняющего обязанности мэра столицы Балбака Тулобаева с руководителями городских служб и структурных подразделений муниципалитета.

Как отметили в пресс-службе мэрии, в настоящее время ведется общая статистика по жалобам горожан на личных приемах, в соцсетях и СМИ, по результатам будет оценена работа каждого руководителя районных администраций, после будут приняты соответствующие меры.

И. о. мэра поручил акимам улучшить взаимодействие с жителями, каждый день проводить личные приемы бишкекчан. Встречи проходят ежедневно, с понедельника по пятницу, с 16.00 до 18.00.

В муниципалитете напомнили, что горожане могут записаться на личный прием к главам районов, оставлять заявки по проблемам своих домов, улиц и кварталов, обратившись в «единое окно».