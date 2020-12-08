23:23
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.14
Общество

Педагоги из Кыргызстана могут поучаствовать в конкурсе «Язык без грани»

Научно-образовательный союз развития языковой и информационной культуры проводит международный конкурс педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность на русском языке в странах СНГ, «Язык без грани». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, конкурс проводится дистанционно в два этапа. Отборочный этап проходит до 10 декабря 2020 года. Участникам нужно зарегистрироваться на сайте конкурса и загрузить требуемые материалы.

Финальный этап пройдет с 15 по 25 декабря. К участию пригласят победителей первого этапа. Финалисты получат дипломы и ценные призы. Участие в конкурсе бесплатное.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175952/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Исламбек Кемелов выиграл приз в финале конкурса «Романсиада»
В Кыргызстане пройдет олимпиада по математике для учащихся 6-11-х классов
Кыргызстанец Исламбек Кемелов споет в финале конкурса русского романса в Москве
Открыт прием заявок на конкурс «Русский язык в Кыргызстане — новые горизонты»
Прокуратура: Более 5 миллионов сомов незаконно получили 10 работников школы № 28
Лучшим школьным поваром стала Анара Базаркулова из Таласа
Учителя английского языка в Таш-Кумыре восстановили в должности
В Бишкеке пройдет конкурс американской песни
Кыргызстанец представит Центральную Азию на Международном дне русского романса
Директор школы в Таш-Кумыре уничтожила трудовую книжку учителя
Популярные новости
Кто может улететь в&nbsp;Россию. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уточнили правила Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила
Кыргызстанцы на&nbsp;Новый год будут отдыхать три дня подряд Кыргызстанцы на Новый год будут отдыхать три дня подряд
Контрабанда золота. ГКНБ не&nbsp;может найти Болота Суюмбаева Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева
Ина Крянга о&nbsp;том, что заставило ее&nbsp;поменять леса Молдовы на&nbsp;горы Кыргызстана Ина Крянга о том, что заставило ее поменять леса Молдовы на горы Кыргызстана
Бизнес
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в&nbsp;магазине O!Store Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в магазине O!Store
Новые достижения в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Новые достижения в лечении опухолей головного мозга
8 декабря, вторник
23:00
Езда по встречке и на красный. В Бишкеке водители создали аварийные ситуации Езда по встречке и на красный. В Бишкеке водители созда...
22:43
Омбудсмен: Спецкомиссия ГСИН нарушила конституционные права осужденной
22:22
Time назвал 2020 год худшим в истории
22:03
На Иссык-Куле провели рейд по выявлению браконьеров
21:46
Педагоги из Кыргызстана могут поучаствовать в конкурсе «Язык без грани»