Педагоги из Кыргызстана могут поучаствовать в конкурсе «Язык без грани»

Научно-образовательный союз развития языковой и информационной культуры проводит международный конкурс педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность на русском языке в странах СНГ, «Язык без грани». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, конкурс проводится дистанционно в два этапа. Отборочный этап проходит до 10 декабря 2020 года. Участникам нужно зарегистрироваться на сайте конкурса и загрузить требуемые материалы.

Финальный этап пройдет с 15 по 25 декабря. К участию пригласят победителей первого этапа. Финалисты получат дипломы и ценные призы. Участие в конкурсе бесплатное.