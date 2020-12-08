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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане возобновили работу 289 детских садов

В Кыргызстане возобновили работу 289 детских садов. Об этом на брифинге сообщил начальник управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Минобразования Марат Усеналиев.

Он напомнил, что ранее Министерство образования и науки и Минздрав выпустили совместный приказ о возобновлении работы дошкольных образовательных организаций независимо от форм и типа собственности.

«Но здесь должно быть разрешение местных властей и санэпидемслужбы. Минобразования предложило организациям при наличии разрешения исходить от ситуации и работать в удобном для детей и родителей режиме: в обычном, дистанционном или кратковременных трехчасовых групп. Сейчас в реальном режиме работает 289 садиков, из них 137 государственных, 150 частных и два ведомственных», — отметил он.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175942/
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