В Бишкеке 9 декабря безоблачно. Температура воздуха ожидается около нуля. День уменьшился до 9 часов 6 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-11.00 — отрезки улиц Абая, Горького, Орловского;

9.00-14.00 — отрезки улиц Найманбаева, Суванбердиева, Матросова;

9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 29-35, еврейская школа, улицы Ибраимова, 26, 28, Шопокова, 29, 29/1, Усенбаева, 3, Карасаева;

9.30-17.00 — район, ограниченный улицами Широкой, Элебесова, Маяковского, переулками Керченским, Обозным;

9.30-12.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Камбаркан, Кырк-Чоро, Молдо-Нияз, Лущихина);

9.30-18.00 — отрезки улиц Коенкозова, Ташкентская, Тоголока Молдо, Жибек Жолу, Профессора Зимы, Исанова, Арча-1, Арча-3, Ала-Арчинская, 14-17-я улицы, Чортекова, Махатмы Ганди, Мидина, Жанылык, Жаштык, Курулуш, Абдрахманова, 12-я улица, Термечикова, Шералиева, жилмассивы «Алтын-Бешик» (улицы Жаз, Алтын-Бешик, Кара-Балтинская, Коммунаров), «Ала-Тоо» (улицы Орто-Арык, Ак-Кыя, Ала-Тоо, Кара-Шоро), «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Чуй-49, Манаса, Саадаева), «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Он-Арча, Баха, Кара-Коо);

10.00-18.00 — жилмассив «Кайынды»;

10.00-13.00 — улица Байтика Баатыра, 1/4;

11.00-17.00 — 6-й микрорайон, 5а, отрезки улиц Юнусалиева, Карасаева;

11.00-13.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Байтика Баатыра, Токтогула, Тыныстанова;

13.00-15.00 — отрезки улиц Киевской, Эркиндик.

У кого намечается той

Гулбара Уматалиева

Родилась 9 декабря 1963 года в городе Фрунзе. Главный тренер женской сборной Кыргызстана по футболу.

Памятные даты

Международный день борьбы с коррупцией

В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мериде была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей 1 ноября 2003-го.

По данным ООН, ежегодный объем взяток оценивается в $1 триллион. Мировая экономика теряет еще $2,6 триллиона из-за коррупции. Это более 5 процентов глобального ВВП.

Конвенция обязывает подписавшие ее государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений документа, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции.

День рождения компьютерной мыши

9 декабря 1968 года американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь.

Это изобретение представляло собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Своим именем компьютерная мышь обязана проводу — он напоминал изобретателю хвост настоящей мыши.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Санджи Егиналиев

Родился 9 декабря 1925 года в селе Шалта (ныне Сокулукский район). Поэт, прозаик.

Участник Великой Отечественной войны. С 1954 года работал литературным сотрудником в редакции газеты «Ленинчил жаш». С 1955-го — литсотрудником, заведующим отделом литературы и искусства в редакции газеты «Советтик Кыргызстан», с 1965 года — главным редактором журнала «Чалкан».

Он перевел на кыргызский язык произведения Хафиза, Мирзо Турсун-Заде, Петра Бровки. Перу писателя принадлежит монография, посвященная творчеству Райкана Шукурбекова.

С 1986-го — главный редактор издательства «Мектеп». Первый поэтический сборник «Ак кайың» («Белая береза») издан в 1963 году.

Умер поэт и драматург Кубанычбек Маликов

В 1978 году в возрасте 67 лет скончался кыргызский советский поэт и драматург Кубанычбек Маликов.

Родился 3 (16) сентября 1911-го в селе Уч-Эмчек (ныне Иссык-Атинский район). Кыргызский советский поэт и драматург, журналист, народный поэт Киргизской ССР.

Первые произведения Кубанычбека Маликова опубликованы в 1928 году.

Внес большой вклад в развитие кыргызского театра. С 1930-х годов он писал пьесы, среди которых выделяются «Бийик жерде», «Жүрөк толкуйт», «Девушки с одной улицы», «Осмонкул». Ему также принадлежит либретто опер «Айчурек», «Манас» и «Токтогул».

Кубанычбек Иманалиевич перевел на кыргызский язык ряд произведений русских классиков.

Умер Герой Советского Союза Калийнур Усенбеков

В 1921 году в селе Ой-Булак Тюпского района родился участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Калийнур Усенбеков.

Войну закончил в Берлине. После продолжал службу в рядах Вооруженных сил СССР.

В 1951-м окончил Военно-юридическую академию Советской Армии. Был военным следователем, затем заместителем и первым заместителем прокурора Киргизской ССР.

В 1961-1968 годах работал в системе Министерства внутренних дел. В 1968-1987-х работал председателем ЦК ДОСААФ Киргизской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов, в 1989 году был избран депутатом Верховного Совета СССР.

Умер 9 декабря 2003-го.

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