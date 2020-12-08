Возвращение в школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант

Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант. Об этом на брифинге сообщил начальник управления дошкольного, школьного и внешкольного образования МОиН Марат Усеналиев.

По его словам, учебный процесс в общеобразовательных школах, независимо от форм собственности, проводится дифференцированно с учетом эпидемиологической ситуации.

Марат Усеналиев отметил, что для возобновления работы необходимо разрешение органов местного самоуправления и санитарно-эпидемиологического надзора. «Всего было предложено четыре варианта работы в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах, проектной мощности школы, фактического числа обучающихся, наличия учебных кабинетов и других помещений для проведения уроков. Каждое учебное заведение выбирает один из рекомендуемых вариантов», — сказал он.

Ученики с 1-го по 11-й класс возвращаются к традиционному режиму обучения в школах, где обучается менее 300 человек.

В образовательных учреждениях, где от 300 до 600 учащихся, на первом этапе возобновляется учеба для 1-6-х, 9-х, 11-х классов. В школах, расположенных в красных зонах, а также где численность учащихся свыше 600 человек, — 1-х, 5-х, 9-х, 11-х классов.