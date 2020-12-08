В США стартовали продажи электромобиля, не требующего подзарядки

По данным разработчиков, такая солнечная батарея в течение дня вырабатывает энергию, которой хватает на 60 километров пробега. А если «продлить» солнечную батарею на крышку багажника, то ежедневный пробег на бесплатной энергии увеличится еще на 38,5 километра .

В США компания Aptera представила электромобиль, не требующий зарядки, и начала принимать на него предварительные заказы. Модели Paradigm и Paradigm Plus работают на солнечных батареях площадью около 3 квадратных метров и мощностью 700 ватт. Они выполнены из нескольких секций, установленных на капоте, крыше и даже на передней панели. Эта солнечная батарея заряжает тяговую, а та, в свою очередь, питает электродвигатель (в топовой версии их два).

Электромобиль можно заряжать и традиционным способом: от домашней розетки или скоростной зарядной станции. В первом случае час подключения к электросети обеспечит пробег в 21 километр , во втором случае — до 800 километров в час.

Автомобиль небольшой, он рассчитан всего на двух взрослых пассажиров и одно животное (именно так характеризуется вместимость авто в официальном документе). Его длина всего 4,36 метра , а высота — 1,45.

Для электромобилей предусмотрено четыре варианта тяговой батареи: емкостью 25, 40, 60 и 100 киловатт-часов. Максимальный пробег — 400, 640, 965 и 1 тсяча 600 километров соответственно. В базовой версии автомобили переднеприводные, мощность электродвигателя — 136 лошадиных сил. В топовой версии мощность силовой установки достигает 204 лошадиных сил, а привод — полный.

Цены на электромобиль варьируются в пределах от 25 до 46 тысяч долларов США. Поставки авто обещаны в 2021 году.