Цифра дня. 1 тысяча 843 школы возобновили работу в реальном режиме

В Кыргызстане на 7 декабря возобновили работу в реальном режиме 1 тысяча 843 школы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, проведен локальный подход при возобновлении деятельности учебных заведений. Учитывалась эпидемиологическая ситуация в каждой местности — городе, селе.

Отмечается, что только в 610 школах к занятиям в реальном режиме вернулись ученики всех классов, а в 401 — только первоклассники.

Еще в 107 общеобразовательных учреждениях учатся ученики 1-х и 11-х классов, в 30 — 1-4-х классов, в 12 за парты сели школьники с 1-го по 6-й класс, в 9 — 1-го, 5-го и 9-го классов, в 12 — с 1-го по 9-й класс. В 21 школе возобновилась учеба для 1-х, 9-х, 11-х классов, в 89 — 1-6-х, 9-х, 11-х классов, а в 183 — 1-5-х, 9-х, 11-х классов.

73 школы открыли двери для учеников 1-4-х, 9-х, 11-х классов, 294 — 1-х, 5-х, 9-х, 11-х классов, 3 — 1-2-х, 9-11-х классов.