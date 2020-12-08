20:15
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.14
Общество

Цифра дня. 1 тысяча 843 школы возобновили работу в реальном режиме

В Кыргызстане на 7 декабря возобновили работу в реальном режиме 1 тысяча 843 школы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, проведен локальный подход при возобновлении деятельности учебных заведений. Учитывалась эпидемиологическая ситуация в каждой местности — городе, селе.

Отмечается, что только в 610 школах к занятиям в реальном режиме вернулись ученики всех классов, а в 401 — только первоклассники.

Еще в 107 общеобразовательных учреждениях учатся ученики 1-х и 11-х классов, в 30 — 1-4-х классов, в 12 за парты сели школьники с 1-го по 6-й класс, в 9 — 1-го, 5-го и 9-го классов, в 12 — с 1-го по 9-й класс. В 21 школе возобновилась учеба для 1-х, 9-х, 11-х классов, в 89 — 1-6-х, 9-х, 11-х классов, а в 183 — 1-5-х, 9-х, 11-х классов.

73 школы открыли двери для учеников 1-4-х, 9-х, 11-х классов, 294 — 1-х, 5-х, 9-х, 11-х классов, 3 — 1-2-х, 9-11-х классов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175934/
просмотров: 438
Версия для печати
Материалы по теме
Возвращение в школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант
Цифра дня. 103 человека спасли на пожарах в Кыргызстане за 2020 год
У столичных школ нет средств на дезинфекцию. Балбак Тулобаев обещал выделить
В городе Ош первоклассники смогут вернуться в школы 30 ноября
Цифра дня. 3,544 миллиона кыргызстанцев включены в список избирателей
Мэрия проанализировала уровень дистанционного обучения в школах Бишкека
Почти треть учеников в Бишкеке не охвачены дистанционным образованием
Возвратом в школу учеников недоволен караколец
Цифра дня. 7 тысяч 722 медика получили компенсации за работу в октябре
Возврат учеников в школы. Акимы заставляют директоров покупать дезсредства и СИЗ
Популярные новости
Кто может улететь в&nbsp;Россию. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уточнили правила Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила
Кыргызстанцы на&nbsp;Новый год будут отдыхать три дня подряд Кыргызстанцы на Новый год будут отдыхать три дня подряд
Ина Крянга о&nbsp;том, что заставило ее&nbsp;поменять леса Молдовы на&nbsp;горы Кыргызстана Ина Крянга о том, что заставило ее поменять леса Молдовы на горы Кыргызстана
Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест
Бизнес
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в&nbsp;магазине O!Store Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в магазине O!Store
Новые достижения в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Новые достижения в лечении опухолей головного мозга
8 декабря, вторник
20:09
Сообщайте о коррупции. АКС ГКНБ открыла общественную приемную Сообщайте о коррупции. АКС ГКНБ открыла общественную пр...
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица Кыргызстана вновь в тройке лидеров
19:51
В Тюпском районе задержали скотокрада
19:32
В Орловке отключили питьевую воду абонентам, использующим ее на производстве
19:17
Первую дозу вакцины от коронавируса получила 90-летняя жительница Великобритании