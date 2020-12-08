COVID-19. Кыргызстану могут выделить вакцину для пятой части населения

В рамках Глобального механизма COVAX, куда вошел Кыргызстан, республике может быть выделена вакцина от COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения МЗ Айнура Акматова.

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По ее словам, Кыргызстан подал заявку для участия в распределении вакцины. «Сейчас есть определенный портфель вакцин, 3-4-й этапы клинических испытаний проходят две из них. В рамках механизма COVAX республике выделят вакцины, которых хватит на 20 процентов населения», — отметила она.

Айнура Акматова добавила, что и другие страны разрабатывают вакцины, которые будут тщательно изучаться.