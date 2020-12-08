COVID-19. Случаев заражения учеников, связанных с посещением школ, нет

Минздрав не зафиксировал случаев заражения COVID-19, связанных с посещением школ. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения МЗ Айнура Акматова.

По ее словам, в сентябре зарегистрировано всего 48 случаев среди детей от 7 до 17 лет, в октябре — 315. «На 1 декабря зарегистрировано 320 человек. При этом случаев, связанных с посещением школы, не было, все связаны с домашними очагами», — отметила она.

Айнура Акматова добавила, что самая высокая заболеваемость регистрируется среди лиц старше 65 лет — 1 тысяча 560 заболевших на 100 тысяч населения.

С марта в республике зарегистрировали 75 тысяч 690 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

