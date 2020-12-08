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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане есть запасы лекарств и ПЦР-тестов на 2,5 месяца

В Кыргызстане есть запасы лекарств и ПЦР-тестов на 2,5 месяца. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

По ее словам, Минздрав учел продолжительность и тяжесть течения первой волны и составил план готовности к новым вспышкам в осенне-зимний период. «Были организованы стационары, клинический протокол был пересмотрен четыре раза. На сегодня рассматривается пятая версия», — рассказала Айнура Акматова.

Она добавила, что закуплены лекарства, аппараты ИВЛ и другое оборудование. «Работают 14 вирусологических лабораторий, четыре частных на основе договоров оказывают помощь в проведении исследований. Запасов ПЦР-тестов хватит на 2,5 месяца», — отметила Айнура Акматова.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175903/
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