В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 473 человека

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 473 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 126 человек, Оше — 22, Чуйской области — 118, Ошской — 44, Таласской — 18, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 36, Джалал-Абадской — 68, Баткенской — 34.

За весь период выздоровели 67 тысяч 873 человека.