В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четыре человека

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировали четыре смерти от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 3 случая, в Ошской области — один.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 301 человек.