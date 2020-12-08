В Кыргызстане за сутки выявили еще 295 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 68 случаев, Оше — 10, Чуйской области — 87, Ошской — 13, Таласской — 8, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 56, Джалал-Абадской — 34, Баткенской — 15.

С марта в республике зарегистрировали 75 тысяч 690 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.