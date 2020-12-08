В городе Ош задержан сотрудник Счетной палаты

В Оше задержан сотрудник Счетной палаты. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что инспектора СП задержали сотрудники Финпола в рамках уголовного дела, касающегося жилмассива «Кенсай».

В пресс-службе ГСБЭП подтвердили эту информацию. По данным ведомства, инспектор задержан в ходе ранее расследуемого досудебного производства по факту хищения бюджетных денег на сумму около 13 миллионов сомов.

«Ошским городским судом к задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО», — сообщили в ГСБЭП.

Напомним, Финпол возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств из бюджета. УКС Ошской области заключило договор с ОсОО «С.Т.» на строительство подъездных и внутрипоселковых дорог жилмассива «Кенсай» южной столицы и перечислило более 42,9 миллиона сомов. Однако на сегодняшний день объект в эксплуатацию не сдан, не выполнены работы на 13 миллионов сомов.