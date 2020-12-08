Вспышка неизвестной болезни в Индии. Число заболевших превысило 800 человек

Число заболевших загадочной болезнью в индийском штате Андхра-Прадеш за два дня превысило 800 человек. Новые данные озвучили местные власти. Днем ранее сообщалось о 350 заболевших и одном скончавшемся. Об этом пишет РИА новости.

Отмечается, что с 5 декабря зарегистрировано уже 848 случаев, к 7 декабря 332 человека были выписаны из больниц.

Напомним, вспышка неизвестного заболевания в штате Андхра-Прадеш и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Люди жаловались на головокружение, эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь. Власти утверждают, что неизвестное заболевание не передается от человека к человеку.

Медики провели ряд обследований пострадавших, но установить причину недомоганий не удалось. Издание Times of India предположило, что причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров. Власти же подозревают, что к недугу могло привести загрязнение воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями и пестицидами. С пандемией коронавируса таинственное заболевание, по их мнению, никак не связано.