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Общество

В Чуйской области женщин продолжают обследовать на рак груди

В Чуйской области продолжается обследование женщин на рак груди на передвижном маммографе. Об этом сообщили в ОФ «Эргене».

Отмечается, что акция проводится совместно с Национальным центром онкологии и гематологии.

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«За четыре дня по рекомендации докторов 98 женщин Кеминского района Чуйской области бесплатно обследованы на цифровой маммографии с целью ранней диагностики рака молочной железы», — отметили в НЦО.

Передвижной маммограф приехал в Кемин 1 декабря 2020 года. Он установлен на территории Центра семейной медицины. В день специалисты могут обследовать до 35-40 женщин.

Все желающие пройти обследование должны обратиться к своему участковому врачу, после консультации и осмотра он выдаст на руки направление. Прием проводится строго по записи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175842/
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