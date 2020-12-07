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Общество

Мэрия Бишкека наградила манасчи — финалистов конкурсов

В мэрии Бишкека прошло награждение финалистов конкурсов ко Дню эпоса «Манас». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в целях сохранения, развития и популяризации трилогии эпоса «Манас» отдел развития государственного языка мэрии провел конкурсы среди школьных организаций и сотрудников структурных подразделений муниципалитета.

Почетной грамотой мэрии Бишкека награждены манасчи Назаркул Сейдракманов, Доолотбек Сыдыков и основатель интеллектуального телеконкурса по манасоведению Кундузкан Аманова.

Благодарственными письмами награждены победители конкурса среди дошкольных и школьных организаций «Жаш манасчы», среди них: Улукмырза Эркинбеков (школа № 82), Диана Нурбекова (школа № 35), Дастан Кочорбаев (школа № 69), Нурислам Мамасеитов (школа № 55), а также сотрудники структурных подразделений — финалисты конкурса «Үйрөнчүк манасчы»: педагог детской школы искусств № 4 Нурбек Калыбек уулу, работник МП «Бишкексвет» Талант Турдубек уулу, специалист управления соцразвития Свердловского района Жолдошбек Кобогон уулу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175821/
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