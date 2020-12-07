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Общество

Все требования соблюдают. Мэрия Бишкека о возобновлении работы кинотеатров

Мэрия Бишкека возобновила инспекции по хозяйствующим субъектам на предмет соблюдения санитарных правил. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, большее внимание уделяется работе кинотеатров, фудкортов, компьютерных клубов и других увеселительных заведений, которые возобновили работу с 1 декабря.

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«Накануне мобильная группа в составе специалистов отдела экономики и финансов Первомайского акимиата, МТУ, ЦГСЭН Бишкека, РУВД обследовали кинотеатры «Ала-Тоо», «Россия» и компьютерные клубы района. Практически все требования о соблюдении масочного режима среди работников и посетителей, рассадки клиентов в шахматном порядке и другие санитарные нормы в кинотеатрах соблюдаются», — отметили в мэрии.

Во время рейда выявлены нарушения в игровом клубе Underground в торговом центре «Мото». В частности, было превышено количество посетителей, которые в свою очередь не соблюдали масочный режим.

«Администрации игрового клуба вынесено предупреждение, проведена разъяснительная работа об обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и требований», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175814/
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