Расширен список авиакомпаний, которым разрешено летать из РФ в ЦА

Еще больше российских перевозчиков смогут осуществлять рейсы в Центральную Азию. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что расширен список авиакомпаний РФ, получивших разрешение на пассажирские перевозки за границу, в том числе и в страны Центральной Азии. Известно, что допуск к международным полетам получили еще 11 компаний.

Уточняется, что самолеты Nordwind, Red Wings, AZUR air и «Азимут» будут летать в Казахстан, Nordwind — в Кыргызстан и Red Wings — в Узбекистан.