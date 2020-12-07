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Общество

Расширен список авиакомпаний, которым разрешено летать из РФ в ЦА

Еще больше российских перевозчиков смогут осуществлять рейсы в Центральную Азию. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что расширен список авиакомпаний РФ, получивших разрешение на пассажирские перевозки за границу, в том числе и в страны Центральной Азии. Известно, что допуск к международным полетам получили еще 11 компаний.

Уточняется, что самолеты Nordwind, Red Wings, AZUR air и «Азимут» будут летать в Казахстан, Nordwind — в Кыргызстан и Red Wings — в Узбекистан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175811/
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